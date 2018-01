Ray Thomas, le chanteur et fondateur du groupe britannique Moody Blues, est décédé jeudi des suites d’un cancer de la prostate, a annoncé dimanche la maison de disques Cherry Red Records and Esoteric Recordings.

Ray Thomas avait quitté le groupe en 1999 pour raison de santé.

Le groupe Moody Blues est connu pour ses tubes «Nights in white satin», «Go Now» et «Question». Il a obtenu 18 disques de platine et a vendu 70 millions d’albums.