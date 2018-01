Football - P1: Pâturages battu en toute fin de match par Soignies (vidéo)

Alors que ce Pâturages-Soignies se dirigeait tout droit vers un 0-0, le Standard a manqué de concentration et a encaissé un but dans les tout derniers instants. Avec cette nouvelle défaite, les Loups retombent à la dixième place de la hiérarchie.

Pâturages 0 Soignies 1 Le but : 92 e Torfs (0-1) Pâturages : Forlini, Spinelli, Keliche, De Stefano, Gallo, Cordaro (73 e Hadjeb), Leno (88 e Hancelin), Dupont (85 e Guglielmi), Zrwil, Van Cauter, Lagneaux Soignies : Castermans, Mittiner, Tachenion, Andal (46 e Campanella), Deotto, Ghislain, Facchinetti, Quaglia, Torfs, Tabard, Revercez Avertissements : Lagneaux, Dupont, Leno, Hadjeb, Ghislain, Revercez Arbitre : M me Hurteux

Avant la rencontre, David Bourlard, le coach de Pâturages, avait ordonné à ses joueurs d’être très attentifs en fin de match car Soignies a pris l’habitude cette saison de marquer dans les dernières minutes. Au match aller, lors de la deuxième journée du championnat, les Loups en avaient fait l’expérience et avaient été battus sur un but tardif des Sonégiens. Et ce dimanche… bis repetita. Le Standard a perdu 0-1 après un but encaissé à la 92 e .