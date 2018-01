Quand le mercato s'enflamme: de Ronaldo à Neymar, une décennie de footballeurs les plus chers de l'histoire

On en parle comme s’il s’agissait d’un transfert banal. Coutinho a finalement quitté ce samedi 6 janvier 2018 la grisaille de Liverpool pour le soleil de Barcelone. Prix de la transaction ? 160 millions d’euros (120 de base + 40 de bonus). Un montant astronomique qui ne semble plus choqué grand monde dans la sphère footballistique. Le transfert record de Neymar au PSG pour 222 millions d’euros l’été dernier y est peut-être pour quelque chose.

Pourtant, il fut un temps où ces sommes records se faisaient rares, où elles étaient dépensées uniquement pour des joueurs emblématiques. Comme Zidane, qui a gardé huit années durant le statut de footballeur le plus cher de l’histoire. Or, en moins de dix, ce classement honorifique a été totalement bouleversé.

Les folies galactiques

Les 75 millions d’euros dépensés, en 2001, par Florentino Pérez pour faire de Zinedine Zidane un joueur du Real Madrid représentaient une somme mirobolante. Mais on parle alors d’un joueur à part, au talent indiscutable et qui avait fait ses preuves sur la scène internationale. La somme record dépensée devait rester une exception. Une exception qui ne serait réitérée que pour un joueur du même acabit. Quelqu’un comme Cristiano Ronaldo…

En 2009, Florentino Pérez, encore lui, met une nouvelle fois la main au portefeuille pour arracher l’ailier de Manchester United. Un transfert astronomique de 94 millions qui alimente les conversations mais qui se justifie par le talent et le statut du Portugais. Surtout, la barre symbolique des 100 millions n’est pas dépassée. Un détail qui avait tout de même son importance pour les puristes…

Si les supporters s’attendaient à voir ce record battu dans le futur, ils étaient loin d’imaginer que cela se ferait moins de 5 ans plus tard. Toujours par le Real Madrid qui dépense, cette fois, 101 millions pour s’offrir les services de Gareth Bale. La barre symbolique est franchie et les prix peuvent désormais s’envoler. Pogba pour 105 millions en 2016 puis Neymar avec ses 222 millions d’euros lors de l’été 2017 s’offrent le titre éphémère de « joueur le plus cher de l’histoire ».

711 millions dépensés en six mois pour 5 joueurs

Le mercato dans le football a définitivement basculé dans une folie dépensière sans nom dans laquelle les prix ne semblent plus refléter un quelconque talent. On parle désormais d’image. Dernier exemple en date : l’arrivée de Virgil Van Dijk à Liverpool cet hiver. Le talent et la marge de progression du défenseur ne sont pas remis en cause, mais de là à en faire le 10 e joueur le plus cher de l’histoire et, surtout, le défenseur le plus onéreux jamais acheté…

Le début d’explication de ces montants est à trouver du côté des droits TV, toujours plus élevés pour le football. Mais pas que. La Premier League anglaise, premier championnat au niveau des revenus TV et de loin, n’est pas si bien représentée dans le classement des 10 des plus gros transferts de tous les temps : seuls deux achats ont été réalisés par des clubs d’outre-manche.

©AFP

Qu’importe les raisons ou l’explication. Le football brasse toujours plus d’argent et il faudra s’y habituer. Car en moins de six mois, ce ne sont pas moins de cinq joueurs qui ont fait leur entrée dans le classement pour une facture totale de 711 millions d’euros (qui pourrait grimper jusqu’à 796 avec les différents bonus). Entre les droits TV et les contrats des sponsors, les joueurs sont devenus des sources de revenus qui s’arrachent à prix d’or.