Mercato: Nainggolan quittera-t-il la Roma pour la Chine dès cet hiver?

Une amende de plus de 100.000 euros (30 % de son salaire mensuel) imposée jeudi par l’AS Rome, puis une suspension d’un match décidée vendredi par son club, en commun accord avec son entraîneur Eusebio Di Francesco. Ce samedi, c’est donc depuis les tribunes du stade olympique de Rome que Nainggolan a dû observer, la défaite des Giallorossi face à l’Atalanta Bergame (1-2), où Timothy Castagne est resté sur le banc. Un revers qui met définitivement fin aux espoirs de titre pour les Romains, à 12 points du leader Naples (qui possède toutefois un match de plus).

En se privant volontairement de leur milieu de terrain, Di Francesco et la Roma se sont donc mis des bâtons dans les roues en voulant, à juste titre selon certains, protéger l’image du club. Et contre toute attente, les supporters romains ont compris cette décision et l’ont fait savoir à Radja Nainggolan. « C’est de ta faute », ont scandé les tifosis à l’issue de cette défaite face à Bergame. Au moment de quitter le stade camouflé sous sa capuche noire et blanche, le Diable rouge a également été apostrophé par des membres de la tribune d’honneur, visiblement très remontés à son égard. « Radja Nainggolan a aussi participé aux défaites de la Roma cette saison. Le plus important, c’est l’équipe », a temporisé son entraîneur en conférence de presse, soucieux de défendre la décision prise par le club romain. Celle qu’il a d’ailleurs respectée et même approuvée vendredi face aux mêmes journalistes.

Quoi qu’il en soit, le désamour entre Nainggolan et ses propres supporters est désormais réel. Le Belge devra, si on lui en donne l’occasion, reconquérir les cœurs après la mini-trêve italienne, la Serie A ne reprenant que dans deux semaines. À moins qu’il ne claque la porte d’ici là : selon La Gazzetta dello Sport, le club chinois de Guanghzhou Evergrande préparerait une offre de 40 millions d’euros pour l’attirer dès cet hiver. Nainggolan était arrivé en juillet 2014 à l’AS Rome qui avait payé 15 millions pour le faire venir de Cagliari.