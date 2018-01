Opéré ce mercredi, Bernard Tapie ne se présentera pas ce lundi devant le Tribunal de Commerce de Bruxelles

Miné depuis vingt-cinq ans par l’affaire du Crédit Lyonnais et empêtré dans un invraisemblable imbroglio judiciaire,, Tapie ne lâche rien. Même s’il ne sera présent en personne, ce lundi, à l’audience du tribunal de Commerce de Bruxelles où l’affaire doit revenir. Le 25 octobre 2017, l’homme d’affaire avait déjà fait grand bruit !

Bernard Tapie n’y sera donc pas. « Et pour cause, puisque j’entre en clinique le 9 janvier et qu’on m’ouvre le lendemain », explique celui qui est très affaibli par un cancer de l’estomac. Et très en colère, comme on peut le constater...

« Je suis en train de me battre pour ma survie »

Tapie va plus loin encore pour décrire les realtions entre les parquets de Paris et de Bruxelles, « c’est dégueulasse », lance-t-il.