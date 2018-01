«De nombreux véhicules sont coincés sur l’AP6», l’autoroute reliant Madrid à Ségovie (nord-ouest), «mais nous travaillons sans relâche pour libérer kilomètre après kilomètre, et atteindre chacun le plus vite possible. Nous sommes là!» a écrit sur Twitter l’Unité d’urgence de l’armée (UME).

Elle a mobilisé deux compagnies de soldats spécialisés et 95 véhicules pour dégager environ 3.000 véhicules piégés par la neige, qui a bloqué environ 70 kilomètres d’autoroute. Des chasse-neige étaient déployés et des couvertures et boissons chaudes distribuées aux automobilistes, d’après des images diffusées par la télévision espagnole.

«Les véhicules sont dégagés l’un après l’autre. Dans certaines voitures il y avait des enfants qui n’avaient ni eau ni nourriture», a déclaré un porte-parole de l’UME, Aurelio Soto.

Un porte-parole de la Sécurité routière espagnole a recommandé aux conducteurs de laisser leur moteur allumé pour se maintenir au chaud.

Ces conditions météo difficiles affectent les nombreux Espagnols, sur le chemin du retour après les vacances de Noël, dont certains ont expliqué sur les réseaux sociaux être pris au piège sur l’autoroute depuis samedi soir.

Sara Ramos, coincée sur l’AP6 avec son mari et ses deux enfants âgés de deux et six ans, a raconté ne pas avoir mangé depuis samedi midi. «Certaines voitures n’ont plus d’essence. On commence à s’inquiéter,» a-t-elle témoigné par téléphone sur la télévision publique espagnole.

Le ministre des Travaux publics Inigo de la Serna a indiqué qu’une enquête avait été ouverte pour déterminer si l’opérateur en charge de l’autoroute AP6 -- Iberpistas, une filiale de la compagnie espagnole Abertis -- «a rempli toutes ses obligations» prévues par tempête de neige.

Il a ajouté que d’autres routes avaient été bloqués par la neige et que certaines avaient été fermées à la circulation pour être dégagées, sans poser de problème aux automobilistes. Le ministre a exhorté la population à utiliser les voitures «uniquement quand cela est strictement nécessaire».

Le bureau météorologique national a lancé dimanche des alertes pour 37 provinces, avec un risque de fortes neiges, de vents violents et d’averses.