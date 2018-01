Liga: un Real fébrile concède le nul 2-2 à Vigo (vidéos)

À un mois du choc face au Paris SG en Ligue des Champions, l’équipe de Zinédine Zidane semble patraque : dans la foulée de sa défaite dans le Clasico (3-0), le club madrilène a enchaîné un deuxième match sans victoire en Liga, malgré le doublé d’un Gareth Bale retrouvé (36e, 38e).

Le Celta avait ouvert la marque sur un lob splendide de Daniel Wass (33e), avant le but égalisateur de l’Uruguayen Maxi Gomez (82e). Et l’addition aurait pu être plus lourde pour le Real car son gardien Keylor Navas a provoqué un penalty, échappé à l’exclusion sur l’action et arrêté dans la foulée le tir signé Iago Aspas (72e).

Au classement, le Real (4e, 32 pts, un match de moins) sombre un peu plus, à 16 longueurs derrière le leader Barcelone (1er, 48 pts), à sept points de l’Atletico Madrid (2e, 39 pts) et à cinq de Valence (3e, 37 pts).