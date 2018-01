Jean-Marc Nollet accuse Charles Michel d'assurer «le service après-vente de la N-VA»

« Sur le pacte énergétique, sur le Soudan et bien d’autres dossiers, Charles Michel est pieds et poings liés, il n’a pas de marge de manœuvre, la N-VA impose les contenus et le rythme », poursuit l’écologiste dans l’entretien.

« Le rôle de Charles Michel se réduit aujourd’hui à assurer le service après-vente de la N-VA. Elle impose sa loi, puis le Premier communique et justifie », fustige encore l’ancien ministre. « Il doit se ressaisir », conseille-t-il à l’adresse du Premier ministre.