Un ciel hésitant entre nuages et éclaircies pour la rentrée des vacances

La rentrée des classes après les vacances de Noël sera marquée par un temps généralement très nuageux. Dans le courant de la journée lundi, des éclaircies se développeront à partir de l’ouest. Dans certaines régions, et notamment sur l’est, la grisaille pourrait toutefois persister durant une bonne partie de la journée, annonce l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal.

Lundi, le temps restera sec avec des maxima de 2 degrés en Hautes-Fagnes, autour de 4 ou 5 degrés dans le centre, et jusque 6 degrés dans l’extrême sud du pays. Le vent d’est sera modéré et encore piquant.

Mardi, la journée débutera sous une nébulosité variable et des conditions sèches. À l’approche d’une faible perturbation, les nuages deviendront graduellement plus nombreux depuis le sud-ouest. En fin d’après-midi ou en soirée, de la bruine ou de fines pluies aborderont les régions situées le long de la frontière française. Les maxima varieront entre 4 et localement 8 degrés, sous un vent modéré à parfois faible d’est à sud-est puis modéré de sud à sud-ouest.

La zone de précipitations s’avancera sur le pays durant la nuit de mardi à mercredi, mais les quantités de pluie resteront assez limitées.

Mercredi, une faible occlusion traînera sur la Belgique. Le ciel devrait rester gris et nous pourrions connaître des périodes de bruine ou de faibles pluies intermittentes. Les maxima oscilleront entre 5 et 10 degrés.

Pour le reste de la semaine, il fera moins doux, souvent nuageux et généralement sec.