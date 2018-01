Amy, Mathieu et Lesley, fauchés près du marché de Noël: le conducteur, ivre, a continué son chemin jusqu'au café

Trois personnes, Amy, Mathieu et Lesley, âgées de 26 et 27 ans ont été renversées par une voiture vers 20h15 samedi alors qu’elles traversaient la route près du marché de Noël de Hasselt. L’une des victimes était dans un état critique mais sa situation s’est améliorée.

Le suspect n’était pas en possession de son permis de conduire et il n’est pas inconnu de la justice. Selon le Nieuwsblad, il n’a même pas freiné après avoir renversé les trois jeunes personnes et a continué sa route à toute allure vers… un café. C’est là, au bar, qu’il a été interpellé un peu plus tard par la police.

Il a été placé sous mandat d’arrêt pour coups et blessures involontaires, conduite en état d’ivresse et délit de fuite.