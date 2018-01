La fille la plus poilue du monde a bien grandi et a trouvé l'amour: elle partage son bonheur sur les réseaux sociaux (photos)

Désignée comme la fille « la plus poilue du monde » en 2010, Supatra Sasuphan a bien grandi aujourd’hui. À 17 ans, la jeune thaïlandaise affronte la vie d’une nouvelle manière et surtout, avec l’homme de sa vie à ses côtés.

En 2010, le monde entier découvre Supatra Sasuphan. Une jeune thaïlandaise atteinte du syndrome d’Ambras. Concrètement, Supatra souffre d’hypertrichose, ce qui se manifeste par une surpilosité sur l’ensemble ou sur une partie du corps, pour elle sur le visage notamment, et ce, depuis sa naissance. Une maladie rare qui lui vaut le titre officiel, de la part du Guinness Book des records, de « fille la plus poilue du monde ».

« Ce syndrome me rend spécial. C’est le plus beau jour de ma vie », avait-elle déclaré lorsqu’elle avait obtenu son titre.« Certaines personnes essaient tant bien que mal d’établir un record du monde. Moi, j’ai juste dû répondre à quelques questions. En fait, je ne me sens pas différent, par exemple, j’ai beaucoup d’amis à l’école. »

Pourtant, sept ans plus, Supatra revient sur son enfance et confie avoir été victime d’intimidation. « Certaines personnes s’amusaient à m’embêter et à m’appeler « tête de singe » ou « Chewbacca ». Mais c’est fini, ils ne le font plus maintenant. Je suis habitué à mes poils, je ne les sens plus », affirme-t-elle. Néanmoins, elle a tout de même décidé de suivre un traitement et de se raser, notamment lorsque ses poils deviennent trop longs.

Aujourd’hui âgée de 17 ans, la Thaïlandaise est plus épanouie que jamais et profite de sa vie. Notamment grâce à l’amour de sa vie. En effet, sur les réseaux sociaux, la jeune femme annonce qu’elle est désormais mariée et affiche son bonheur. « Tu n’es pas seulement mon premier amour, tu es l’amour de ma vie. »

Jusqu’à présent, le syndrome dont souffre Supatra reste incurable, même un traitement au laser n’a pas donné le résultat souhaité. Depuis le XVIe siècle, une cinquantaine de cas d’hypertrichose extensive congénitale ont été recensés dans le monde.