Nouveau à Charleroi: tolérance zéro pour le stationnement gênant

Le centre-ville de Charleroi est de plus en plus prisé des automobilistes. À tel point que c’est un peu la croix et la bannière pour s’y garer. Il y a évidemment, aussi, un nombre certain de personnes qui cherche la petite place qui leur permettra d’échapper au parking payant. Oui mais, avec une circulation de plus en plus dense, le stationnement sauvage et gênant devient une réelle problématique. La police de Charleroi nous le dit le plus clairement : à partir de maintenant, fini de rire.

> Depuis le 1er novembre, la police de Charleroi annonce avoir enlevé déjà 354 véhicules.

> Ces automobiles ont été saisies non pas sans raison, c’est qu’elles causaient une gêne aux piétons, aux autres véhicules, aux poids lourds ou, pire encore, aux services de secours.