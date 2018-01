Il était 19h40, ce dimanche soir, quand un terrible accident de la route s’est produit le long de la Nationale 63 (route du Condroz) à Clavier.

Un homme circulait de Marche en direction de Liège quand, visiblement dans une manœuvre de dépassement, il a donné un coup de volant vers la gauche. Dans sa manœuvre, il a alors touché la berme centrale, traversé les deux bandes de circulation opposées et fauché un poteau électrique, qui a été arraché, avant de finir sa course dans l’accotement, sur le toit. L’homme, originaire de Donceel et âgé de 62 ans, est décédé sur place.

L’incident n’a pas occasionné d’entrave à la circulation : une déviation n’a pas été mise en place. La zone de police du Condroz est descendue sur place pour le constat, ainsi que les pompiers de la zone Hemeco. Un expert a également été dépêché sur place et un médecin légiste devait examiner le corps de la victime ce lundi matin. C’est le dépanneur Lallemand, d’Ouffet, qui s’est chargé d’évacuer la carcasse du véhicule, une BMW X5 Xdrive.