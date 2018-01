Tout d’abord, les audiences de l’émission « Johnny : toute la musique qu’ils aiment » ont été décevantes. Malgré l’énorme publicité autour de l’événement, celui-ci n’a ramené « que », 3,5 millions de téléspectateurs. C’est moins que les chaînes concurrentes, France 2, (3,8 millions pour N’oubliez pas les paroles ! les 10 ans) et France 3 (4,5 millions pour Péril Blanc).

Ensuite, le choix des artistes a fait débats. Certains d’entre eux comme Slimane ou Kendji Girac n’avaient, selon un certain public, rien à faire là. Et enfin, les prestations des reprises ont été fortement critiquées. Car le programme a été l’émission la plus tweetée ce samedi soir, mais rarement en positif. Voyez plutôt…

#JohnnyTouteLaMusique

Perso j' ai trouvé l' ensemble des reprises très médiocre à part peut-être 2 ou 3 .

C' est là qu' on se rend compte de la puissance de JOHNNY tant au niveau voix que présence sur scène et que personne ne pourra l' égaler ;)

Bravo JOHNNY .... je t' aime 😘 — Comte Michel (@BETHMALE) 7 janvier 2018

Quand on voit le niveau des chanteurs qui reprennent les chansons de Johnny, on peut se dire qu'il doit se retourner dans sa tombe!... #JohnnyTouteLaMusique — Charles Napoli (@CharlesNapoli_) 7 janvier 2018

Concert hommage ou promo déguisée de la compil sortie fin novembre? En même temps vu ce que j'ai entendu et vu, il vaut peut être mieux un best of ou un live de Johnny. #JohnnyTouteLaMusique — Fanette ⚘ (@fanny_south) 7 janvier 2018

#JohnnyTouteLaMusique je déteste les reprise je préfère de loin les originaux...personne ne sait mieux interpréter ses chansons que Johnny lui meme...il manque énormément au monde de la musique — Talulla Sophie 13 (@talulla666) 7 janvier 2018

#JohnnyTouteLaMusique . Vocalement ou en terme de présence scénique, hormis Garou, Pagny, Slimane et Marco(FFF) , personne n'est à la hauteur de cet exercice périlleux : reprendre du Hallyday . Ce qui fait que l'émission est un must, ce sont surtout les extraits de live de Johnny — bernycraze (@bernycraze) 7 janvier 2018

Euh par contre il y a certains classiques qui n’ont même pas été chantés.. dont allumer le feu, j’étais choquée que personne ne la reprenne c’est quand même la base de Johnny😱#JohnnyTouteLaMusique — Andréa Gomes (@AndreaGomes5110) 7 janvier 2018