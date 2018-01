Votre smartphone sur écoute: un logiciel espion utilise le micro de votre téléphone dans des jeux gratuits

C’est un logiciel espion particulièrement intrusif que met en lumière le New York Times en ce début d’année. Nommé Alphonso, ce mouchard utilise le micro de votre smartphone pour écouter, et ainsi savoir, ce que vous regardez à la télévision. Une permission que les utilisateurs accordent à l’application sans véritable le savoir.

On retrouve Alphonso dans plusieurs jeux gratuits comme « Pool 3D », « Beer Pong : Trickshot », « Honey Quest » ou encore « Real Bowling Strike 10 Pin », disponibles aux Etats-Unis mais également chez nous pour quelques-uns d’entre eux. Des applications aux allures inoffensives qui, pourtant, cachent bien… leur jeu. Car dans les permissions demandées, celles-ci demandent un accès au micro de votre appareil. En tout, ce sont plus de 250 jeux disponibles sur le Playstore, la plateforme de téléchargement Android, qui sont concernés. Certains sont également disponibles sur l’App Store des iPhone.

Un mouchard au service de la pub

Comme expliqué plus haut, ces jeux embarquent le logiciel Alphonso et demande (ou du moins impose, cf. ci-dessous) lors du téléchargement l’accès au micro du téléphone. Un outil que le mouchard détourne alors pour écouter en direct les sons ambiants, autrement dit ce que les utilisateurs regardent à la télévision. Le but ? Communiquer ces données en temps réel pour que les annonceurs puissent adapter leurs publicités et ainsi mieux cibler les téléspectateurs.

Un détournement légal du micro puisque les utilisateurs donnent leur accord lors de l’installation des applications concernées, même si certaines ne préviennent pas toujours (c’est le cas par exemple de « Beer Pong Trickshot »).

Des conditions à lire et à relire

Le PDG d’Alphonso, Ashish Chordia, fier de son produit assure dans une interview que « le consommateur donne son accord explicitement pour l’utilisation des données et peut le retirer à tout moment ». C’est là toute la malice du logiciel espion. Jouer sur des conditions de téléchargement que peu de gens lisent, dû à un côté rébarbatif et rarement explicite. De plus, l’acceptation de ces conditions est obligatoire pour télécharger une application sous Android.

Si vous utilisez aujourd’hui l’une des applications concernées par le programme Alphonso, ce dernier explique en détail les démarches à suivre pour supprimer l’autorisation d’accès au micro.