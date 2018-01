Theo Francken satisfait de sa mesure: désormais, les demandes de séjour rapportent 10 millions à l'Etat

Un montant en nette augmentation, puisqu’il dépassait « à peine » les 7 millions à la fin de l’année 2016… Même s’il est vrai que les tarifs ont été revus entre-temps à la hausse. Une demande de regroupement familial ou de visa d’étudiant est ainsi passée de 160 à 200 euros. Une demande de régularisation et d’autres requêtes pour un long séjour ont, elles, grimpé de 215 à 350 euros.

Vroeger waren aanvragen om in België te verblijven volledig GRATIS.



Sinds 2015 moet er betaald worden (zoals in quasi alle andere EU Lidstaten). En dat bracht in 2017 bijna 10 mio € op. Nooit was het meer. 👍https://t.co/qERIfoW80M