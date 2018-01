Tribunal correctionnel de Charleroi: 19 ans de prison pour la «bande des Colruyt»

À l’automne 2014, une bande de copains se mue en bande de gangsters. En quelques semaines, Damien, Westley, Flavio, Faissal, Dylan et Jessy commettront 7 braquages, surtout dans des Colruyt et des Carrefour Market. Les quatre principaux protagonistes seront interpellés en « flag » le 3 octobre 2014. Seul Damien Brohgniez écope d’une peine ferme de 4 ans de prison, les autres obtiennent le sursis.

Il y a eu une station essence Scipioni en août 2014, puis très vite, le Carrefour Market de Couillet le 29 août (2.166 euros), celui de Gilly le 6 septembre (2.036 euros), le Colruyt de Chapelle le 18 septembre (3.770 euros), une tentative à Ransart, le Colruyt d’Anderlues le 27 septembre (4.356 euros) et enfin celui de Gilly le 3 octobre (5.736 euros).

À l’époque, les 6 braqueurs avaient entre 18 et 22 ans et vivaient, pour la plupart, chez leurs parents. S’ils avaient été jugés dans la foulée, ils auraient été très sévèrement punis. Mais le temps a passé, ils ont fait des efforts de réinsertion et ont tous obtenu le sursis, sauf un. Quatre ans de prison avec sursis pour Faissal, Flavio et Dylan. Dix-huit mois de prison avec sursis pour Westley et Jessy. Mais il y aura les victimes à rembourser bien sûr et puis les frais liés à l’enquête : les frais de téléphonie se montent à plus de 40.000 euros dans ce dossier…

UNE BANDE ORGANISEE

Les prévenus étaient largement en aveux, ils expliquaient leur participation par le besoin d’argent : aucun n’avait de boulot à l’époque. Mais ils étaient bel et bien organisés, ce qui leur valait une prévention d’association de malfaiteurs. Lors de chaque braquage, deux hommes cagoulés pénétraient dans le magasin. L’un, armé, menaçait les personnes présentes, l’autre vidait les caisses.

À l’extérieur, un chauffeur attendait au volant du véhicule de fuite. Et un peu plus loin, un autre au volant d’une voiture relais, au cas où le premier véhicule aurait été repéré. Le modus operandi a fonctionné à plusieurs reprises avant que les enquêteurs parviennent à remonter jusqu’aux prévenus, à mettre en œuvre des observations et, finalement, à les intercepter.

DE LA CLÉMENCE !

« Vous avez de la chance qu’on est deux ans après les faits. Si vous aviez comparu détenus, plus tôt, ce sont des peines de 10 ans que j’aurais requises », s’était exclamé le magistrat du parquet dans son réquisitoire. Le temps a effectivement joué en faveur des 6 hommes qui obtiennent quasiment tous le sursis. Mais ils ont désormais tous un casier judiciaire chargé qui ne leur donnera plus droit à l’erreur !