Hein Vanhaezebrouck évacue la pression: "Quand vous avez treize points de retard sur Bruges, ce n'est pas réaliste de parler du titre"

Écrire que Hein Vanhaezebrouck attendait le stage hivernal à La Manga est un doux euphémisme. Le coach du Sporting est heureux de pouvoir enchaîner les séances d’entraînement et le montre à ses ouailles en programmant pas moins de trois entraînements par jour en ce début de séjour espagnol. Pas de quoi l’empêcher de tailler une bavette avec les journalistes. Un exercice qu’il affectionne particulièrement sauf quand il s’agit de donner son avis sur quelques noms cités durant ce mercato hivernal. « Je ne parle pas de joueurs qui ne sont pas là, ça ne sert à rien », rétorque-t-il alors. Mais, concernant tous les autres sujets , Hein Vanhaezebrouck, confortablement installé dans un siège du luxueux hôtel anderlechtois, a usé de sa gouaille habituelle.

Pour le coach anderlechtois, cette semaine de stage à La Manga ne marque-pas un tournant dans la saison. « C’est seulement le début d’une demi-année. On a encore énormément de choses à faire. La bonne nouvelle, c’est que nous avons enfin des semaines entières. On va pouvoir faire des entraînements de deux heures avec des exercices tactiques et de l’intensité. »

Après les revers cinglants contre Charleroi et Bruges, le groupe est sur la voie de la guérison assure l’ancien Gantois. « Ce n’est pas encore spectaculaire avec des victoires 4 ou 5-0 mais on a changé la philosophie et la manière de jouer. J’ai analysé deux fois le match contre Gand : à part dans la dernière passe et dans la concrétisation, on était bon. Les Gantois n’ont eu qu’une seule occasion sur une phase où nous avons très mal défendu en laissant filer Sylla. Pour le reste, nous avons eu plus de 60 % de possession de balle et on n’a pas vu Kalu ou Simon. On doit se baser là-dessus pour pouvoir se créer une dizaine d’occasions en marquant deux ou trois buts. »

