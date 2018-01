Comment Jennifer Aniston a «snobé» Angelina Jolie lors de la cérémonie des Golden Globes

La rencontre tant attendue entre les deux ex de Brad Pitt n’a pas eu lieu. Angelina Jolie et Jennifer Aniston avaient toutes les deux été choisies pour remettre les prix pendant la cérémonie des Golden Globes, à Los Angeles. Eternelles rivales, ces deux-là ont tout fait pour ne pas se croiser !

Jenifer Aniston n’a pas tenu à se retrouver en compagnie d’Angelina Jolie sur le tapis rouge. Toutes deux assignées à la remise de prix lors de la cérémonie des Golden Globes, elles devaient normalement s’y croiser. Sauf que Jenifer Aniston n’a toujours pas enterré la hache de guerre. Alors qu’Angelina a posé sur le tapis aux côtés de son fils Pax Thien, Jenifer Aniston n’a pas tenu à faire le jeu des photographes. Elle s’est contentée de remettre son prix, comme prévu.

Rivalité de longue date

On s’en souvient très bien, le mariage entre Jenifer Aniston et Brad Pitt s’est conclu par un divorce en 2005. À l’origine de la rupture, une rencontre tumultueuse entre l’acteur et la sublime Angelina Jolie sur le plateau de Mr et Mrs Smith. Leur alchimie crève l’écran. Dans la vie également. Dès lors, le monde entier se fascine du couple « Brangelina », tandis qu’il plaint la « pauvre petite Jenifer Aniston », trompée et humiliée devant la planète entière.

En septembre 2016, coup de tonnerre sur Hollywood : Brad et Angelina annoncent leur divorce. À l’époque, Jenifer Aniston n’avait pas réagi publiquement. Par contre, sa meilleure amie s’en est chargée à sa place : « C’est tellement débile et pathétique. Comme si Jen s’en souciait – elle s’en fout. C’est ridicule que des gens continuent de l’impliquer dans tout ça. Comme si elle passait son temps assise à s’en préoccuper », avait déclaré Chelsea Handler, très proche de la star. Autrement dit, ce n’est pas demain la veille que les deux ex de Brad Pitt deviendront les meilleures copines.