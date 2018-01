Belœil: Luc Vansaingèle sera bien candidat PS

Certes, on imaginait difficilement que celui qui est fraîchement pensionné et donc désormais bien plus disponible pour la politique, ne se représente pas. Toutefois, Luc Vansaingèle, actuel bourgmestre de Belœil, ne s’était pas encore officiellement prononcé.

C’est désormais chose faite : lundi, il a annoncé « je serai candidat aux élections de 2018... Je ne sais pas encore à quelle place et peu m’importe », a assuré le maïeur. « Je ne revendique rien. Juste la possibilité de poursuivre l’aventure et de veiller à la bonne marche de la commune, si les citoyens le souhaitent ».

La liste devrait être officiellement présentée le 1 er mai prochain, après un vote interne aux Socialistes qui désignera l’ordre utile des candidats.