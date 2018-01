Stage hivernal de Standard : blessé, Marin s'est contenté d'un travail individuel

Le soleil a quitté les côtes du sud de l’Espagne, la pluie a fait son apparition et la température a considérablement chuté. C’est donc sous une pluie battante et 6° que les Rouches ont bénéficié d’une séance d’entraînement ce lundi matin. Un entraînement qui a duré près de deux heures et durant lequel l’accent fut mis sur la circulation de balle à onze contre onze.

Pour la petite histoire, Orlando Sa a vu son penalty stoppé par Jean-François Gillet. Seul Razvan Marin n’a pas participé à la séance. Victime d’une petite tendinite au pied gauche, le Roumain a effectué un travail différencié. Ce mardi, les Rouches disputeront leur seule rencontre amicale de cette préparation hivernale, à Marbella, face à Dusseldorf, à 15h30.