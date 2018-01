Sept Wallons sur 10 ne prennent jamais les transports en commun

En Wallonie, près de 70 % de la population n’a jamais pris les transports en commun au cours de l’année 2017, ressort-il lundi de la sixième enquête nationale d’insécurité routière réalisée par l’institut Vias. Les Flamands sont beaucoup plus nombreux à se déplacer en transports en commun et à vélo que les Wallons, tandis que la voiture reste la reine sur les routes partout dans le pays.

En moyenne, 81 % des citoyens belges ont conduit au moins une fois une voiture l’année dernière, d’après Vias, l’ex-Institut belge de la sécurité routière, qui a sondé 6.200 personnes. Plus de 40 % ont pris au moins une fois les transports en commun, 46 % le vélo et 10 % le vélo électrique.

Ces chiffres cachent toutefois de grosses disparités selon les zones géographiques, montre l’enquête dont les résultats sont pour la première fois ventilés par province.

Avec 68 % d’usagers du vélo, Anvers est la championne de la petite reine. Dans le Luxembourg, ils sont à peine 17 %. Ailleurs en Wallonie, cette proportion tourne autour de 25 %, alors qu’elle s’élève à 45 % dans la province flamande qui compte le moins de cyclistes, à savoir le Brabant flamand. Bruxelles se situe entre la Flandre et la Wallonie, avec près de 30 % d’habitants qui ont enfourché au moins une fois une bicyclette.

La capitale se distingue surtout par son taux très élevé d’usagers des transports en commun : 63 %. En dehors de Bruxelles, le train, le tram ou le bus ont plus de succès en Flandre qu’en Wallonie. Dans les provinces flamandes, entre 40 et 45 % de la population utilise ces modes de transport, à l’exception du Limbourg où cette part atteint seulement 32 %. En Wallonie, 32 % est le score atteint par la province qui accueille le plus d’usagers des transports en commun, celle de Liège. Sur l’ensemble de la Région wallonne, quasiment 70 % de la population n’a pas pris une seule fois les transports en commun au cours de l’année dernière.