La dette de l'État fédéral a diminué de 7,102 milliards d'euros en décembre

Le surplus net de financement du mois de décembre 2017 s’élevait à 5,765 milliards d’euros, a précisé l’agence dans un communiqué. La dette de l’Etat fédéral comprend également les dettes de certains organismes pour lesquels celui-ci intervient dans les charges financières. Ces dettes s’élevaient à 246,577 millions d’euros à la fin décembre.

La Trésorerie souligne que la dette subit d’importants effets saisonniers. L’évolution de la dette en cours d’année ne reflète donc généralement pas l’évolution annuelle globale. En termes d’opérations effectuées durant le mois écoulé, la Trésorerie mentionne qu’un bon d’Etat à 10 ans, au taux de 0,50 %, a été émis le 4 décembre 2017 à concurrence d’un montant de 2,728 millions d’euros.

Les bons d’Etat 1222 (3,5 %, 2009-2017) et 1248 (1 %, 2012-2017) ont été remboursés à l’échéance finale du 4 décembre 2017 pour un montant total de 29,350 millions d’euros. Quant aux opérations de gestion (les dépôts et placements interbancaires ainsi que la prise en portefeuille de titres, principalement des OLO), elles ont diminué de 1,328 milliard d’euros.

Fin décembre 2017, la dette à moyen et long terme représentait 90,29 % de l’encours de la dette émise ou reprise par l’Etat fédéral, contre 90,74 % un an plus tôt. La dette en euros représentait 100 % de cet encours, comme l’année passée à la même date, a conclu l’agence.