La photo en question, une publicité, montrait un enfant noir portant un sweat-shirt avec cette inscription: «Coolest monkey in the jungle» (en français: «Le singe le plus cool de la jungle»).

«Qui a eu l’idée à @hm d’avoir ce petit garçon noir portant un sweat-shirt disant ’Le singe le plus cool de la jungle’?», s’est insurgée la mannequin Stephanie Yeboah, dimanche sur Twitter. «Je suis dégoûtée...», a-t-elle ajouté.

«L’image a été supprimée de toutes les chaînes H&M», a assuré une porte-parole de la marque à l’AFP. La photo du sweat-shirt non porté reste accessible en ligne.

«Nous nous excusons auprès des personnes qui ont pu être offensées», a ajouté le groupe.

Whose idea was it at @hm to have this little sweet black boy wear a jumper that says ‘coolest monkey in the jungle’?



I mean. What. pic.twitter.com/6AJfMdQS4L