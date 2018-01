Des membres de la bande TEC interpellés après un braquage à Jumet

Dimanche soir, vers 19h15, une course-poursuite a eu lieu dans les rues de Jumet et s’est terminée du côté de Dampremy.

« Un véhicule volé avait été repéré sur la place Francq à Jumet. C’était la voiture qui avait été utilisée lors d’un récent braquage à la rue Puissant », indique la police locale de Charleroi. Repérés, les trois individus à bord du véhicule ont essayé de filer et ont dès lors été poursuivis par les forces de l’ordre jusqu’à Dampremy, où ils ont continué à pied. Ils ont été rattrapés, interpellés et privés de liberté. Parmi les trois malfrats, on recensait deux membres de la bande du TEC, connue pour ses méfaits près de la gare de Charleroi.