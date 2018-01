Le cdH réclame la démission de Theo Francken et dénonce le comportement de Bart De Wever

M. De Wever a annoncé dimanche soir qu’il soutiendrait le secrétaire d’Etat, quelles que soient les conclusions de l’enquête demandée par le gouvernement au Commissariat Général aux Réfugiés et Apatrides (CGRA). «Il est inadmissible que le président d’un parti de la majorité s’asseye sur les décisions prises par le gouvernement», a souligné le cdH qui s’interroge toutefois sur l’indépendance de l’enquête. Le CGRA prend ses décisions en toute «indépendance», dit la loi de 1980 sur l’accès au territoire et le séjour des étrangers. Mais il est placé sous la compétence de M. Francken. «Que penser d’un patron ainsi évalué par son subordonné?», demande le cdH.

Le cdH épingle aussi les «mensonges» de M. Francken qui, selon lui, n’ont pas suscité de réaction du Premier ministre alors qu’il a été mis en difficulté au parlement.

«Pour le cdH, il n’est pas possible de mener à bien des réformes économiques et sociales efficaces et humaines dans un tel climat d’agressivité, de soumission et de mésentente», dit le parti.

Les centristes défendront une motion de défiance à l’égard de M. Francken jeudi en séance plénière de la Chambre afin de réclamer sa démission.