« Je suis attristée par le décès de France Gall. Elle nous manquera beaucoup. J’offre mes condoléances à sa famille et ses proches. » C’est par ces mots écrits sur le réseau social Twitter que la chanteuse Céline Dion a choisi de rendre un dernier hommage à France Gall.

Je suis attristée par le décès de France Gall. Elle nous manquera beaucoup. J’offre mes condoléances à sa famille et ses proches. / I’m very sad to hear about France Gall's passing. She will be dearly missed. My thoughts and prayers are with her family and friends. - Céline xx…