Un séisme de magnitude 3,4 s’est produit lundi dans le nord des Pays-Bas, le plus fort depuis 2012 dans la région, fréquemment secouée en raison de l’exploitation d’un gisement de gaz naturel, a annoncé l’Institut royal météorologique néerlandais (KNMI).

Le séisme a été ressenti à 15H00 (14H00 GMT) dans le village de Zeerijp, aux alentours et jusque dans la ville de Groningue, où se trouve le plus grand gisement de gaz naturel de l’Union européenne.

«C’est le séisme le plus lourd depuis 2012 à Huizinge (à l’ouest de Zeerijp, ndlr) et le troisième tremblement le plus lourd jamais mesuré dans les communes de (la région de) Groningue», a fait savoir l’Institut. En 2012, la terre avait tremblé avec une magnitude de 3,6 sur l’échelle de Richter.

«Notre bureau tremblait. Secouée sur ma chaise. Bizarre tremblement de terre» a témoigné Esther sur Twitter. «Nous venons juste d’avoir un tremblement de terre, vraiment senti cette fois-ici! Groningue tremble!» a réagi Aniek sur le même réseau social.

«En 2017, 18 séismes au total se sont produits dans le gisement gazier de Groningue d’une magnitude supérieure à 1,5 sur l’échelle de Richter», a précisé le KNMI dans un communiqué.

La région est fréquemment secouée par des tremblements de terre dus aux poches de vide formées lors de l’extraction de gaz. De faible magnitude mais proches de la surface, ces séismes ont déjà provoqué de nombreux dégâts dans les habitations, fermes et bâtiments historiques.

Les habitants de la région, soutenus par des associations de défense de l’environnement, ont lancé l’année dernière des poursuites judiciaires contre l’Etat, plaidant pour un arrêt complet de la production après une nouvelle série de tremblements de terre.

En novembre, la justice néerlandaise a rejeté les plans du gouvernement pour l’extraction du gisement de gaz naturel et lui a accordé un délai de douze mois pour présenter de nouvelles propositions, tout en autorisant que la production de gaz soit maintenue au niveau actuel d’ici là.

Ces dernières années, les Pays-Bas ont réduit de manière drastique leur production de gaz, qui avait atteint 53,9 milliards de m3 en 2013 pour retomber à 21,6 milliards de m3 en avril.

Entré en fonction en octobre, le nouveau gouvernement a promis de faire des séismes dans la région l’une de ses priorités, assurant que «le principe de base était la sécurité d’abord».

Il a également l’intention de couper le gaz pour le chauffage des foyers néerlandais et a promis de «réduire la demande du gaz de Groningue de trois milliards de m3 entre maintenant et 2021».