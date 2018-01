Mouscron: une cérémonie des voeux entre les rires et quelques larmes (+vidéo des élus dansant sur Despacito)

Rédaction en ligne

L’année 2017 n’a pas été simple pour la ville de Mouscron et ce n’est pas l’actuelle bourgmestre Brigitte Aubert qui dira le contraire. Lors de la présentation des vœux, elle a rendu hommage à Alfred Gadenne et a également tenu des propos rassurants envers le personnel de la commune. Après place au traditionnel show et ses vidéos à mourir de rire dont celles avec les élus mouscronnois se déhanchant sur le tube «Despacito».