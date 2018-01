Le centre de transfusion de Charleroi lance un appel à l'aide: il y a un manque cruel de pochettes de sang

C’est à une véritable pénurie que le centre de transfusion sanguine de Charleroi se retrouve confronté : « Une situation pire que celle des années précédentes », confirme le centre, qui a lancé un appel à l’aide original, via les réseaux sociaux. Avec, hélas, encore peu de retours positifs.

« Bonjour à tous, nous sommes en pénurie de O négatif. J’ai 10 poches en stock, et j’en ai besoin de 60 pour être dans un stock acceptable. De nature très optimiste, je sais que je peux compter sur vous. Venez au plus vite et faites que je retrouve le sourire ».

> Enola (photos) est une des membres de l’ASBL Don de Sang- Charleroi et c’est elle qui a lancé le message, via les réseaux sociaux.

> L’établissement est très loin du stock dont il a besoin, surtout de globules rouges.