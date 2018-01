Travaux à la place du Miroir à Jette : vous ne verrez plus une seule voiture y stationner, le point sur le chantier

Les voitures ne peuvent plus se garer sur la place.

La phase de rénovation durera jusque la fin du mois de juin. L’objectif est de refaire toute la place et de la rendre piétonne.

> Et le moins que l’on puisse dire c’est que ces travaux sont mal accueillis par les riverains et les commerçants : « C’est la catastrophe, les gens ne savent plus où passer », souligne Nicole.

> Sans oublier que le parking souterrain n’a pas encore vu le jour, comme le précise un tenancier : « Au départ, on nous avait annoncé le 15 décembre, ce sera finalement pour fin mars ou avril ».

La réaction de Bernard Van Nuffel, échevin de l’espace public, est à retrouver dans notre édition digitale avec plusieurs photos et vidéos des travaux.