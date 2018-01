Son premier fait d’armes d’envergure, Chris Tsangarides l’a signé en tant qu’ingénieur du son sur l’album «Sad Wings Of Destiny», datant de 1976, de Judas Priest. Il a ensuite produit notamment «Back On The Streets» et «Back to the Blues» de Gary Moore, «Thunder And Lightning» de Thin Lizzy, «Painkiller» de Judas Priest et «The Eternal Idol» de Black Sabbath.

Tsangarides a travaillé avec de nombreux artistes de tous horizons tels Anvil, Exodus, Girlschool, Ian Gillan, Steeleye Span, Strawbs, Killing Joke, Joan Armatrading, King Diamond, Yngwie Malmsteen, Overkill, Magnum, The Sisters of Mercy, New Model Army, Samantha Fox, Tygers of Pan Tang, Tom Jones, Concrete Blonde, Baron Rojo, The Tragically Hip, UFO, Y&T, Therapy, Loudness, Ozzy Osbourne, Gilbert O’Sullivan et Depeche Mode.

Il est décédé dimanche d’un arrêt cardiaque, alors qu’il luttait contre une infection pulmonaire.