Si vous êtes clients Proximus il est actuellement impossible d’accéder à vos programmes télé sur un ordinateur, votre tablette ou votre iPhone.

Il s’agit non seulement d’un problème de TV mais également de réseau de téléphonie et d’internet.

Contacté par nos soins, Proximus nous informe qu’il y a bien de gros problèmes sur Proximus TV sans pouvoir diagnostiquer de l’ampleur et le délai de reprise des services.

There is a general problem at the moment. Our TV department is looking for a solution as soon as possible. Regards.