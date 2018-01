Art Up! 2018 à Lille: une programmation sous le signe de la sculpture et du volume

Du 15 au 18 février prochains, 100 galeries et éditeurs sont attendus à Lille pour la 11e édition d’Art Up!. Cette année, la foire d’art contemporain proposera une réflexion sur le thème « Volumes et sculptures: du plus petit au plus monumental ».

Inspirations, intentions, matières, dimensions… : les visiteurs seront invités à explorer cette thématique à travers une programmation dédiée inédite, modelée et nourrie par les exposants.

« Chaque année, nous proposons aux exposants et visiteurs d’explorer ensemble une nouvelle thématique. Pour cette nouvelle édition, nous avons choisi la sculpture et les volumes. Quelle est la vision des artistes ? Que peuvent-ils nous montrer de nouveau ? Quelles matières sont utilisées ? Sous quelles dimensions ? Autant d’éléments que nous avons choisis d’interroger dans le cadre de cette nouvelle ligne artistique », explique Didier Vesse, Directeur Artistique d’Art Up!

Deux expositions phares et un parcours avec les galeries d’Art Up!

La Fondation Villa DATRIS proposera une sélection d’une quinzaine d’œuvres venant de sa propre collection, qui en compte aujourd’hui une centaine, à travers une scénographie réalisée par Laure Dezeuze. Cette installation s’accompagnera d’une projection et d’interviews d’artistes issues de sa dernière exposition intitulée « De Nature en Sculpture » qui a reçu 35 000 visiteurs en 2017.

Cette 11e édition d’Art Up! sera également l’occasion pour la Fondation de présenter en avant-première sa prochaine exposition, « Tissage – Tressage », qui ouvrira en mai prochain. Exposition parrainée dans le cadre d’Art Up! par Barnes International Realty

La Galerie LEILA MURDOCH présentera quant à elle une exposition inédite de l’artiste français Alain Le Boucher. Ce compositeur d’harmonies silencieuses réalise des sculptures de lumière, qu’il nomme « luchrones », à partir de symphonies musicales retranscrites à l’aide de programmes informatiques. Attrapes-rêves, échelles de Jacob, dés et astrolabes interactifs : avant tout poétiques, ses œuvres se focalisent sur le soleil et les étoiles, les chemins qui vont de la terre au ciel, et sont programmées pour ne jamais s’éteindre et se renouveler sans cesse.

Pour embarquer le visiteur dans l’univers des volumes et sculptures, le comité artistique d’Art Up! a conçu, avec le concours des galeries participantes, un parcours qui l’emmènera à la rencontre des œuvres sélectionnées. Parmi les galeries choisies dans le cadre de cet appel à projets :

DTTH GALLERY - Bruxelles, Belgique

MACADAM GALLERY - Bruxelles, Belgique

ACHILEA – Paris, France

LOUISE DS GALERIE – Bruxelles, Belgique

MODUS ART GALLERY – Paris, France

MELTING ART GALLERY – Lille, France

GALERIE BAYART – Paris, France

GALERIE BETTINA VON ARNIM – Paris, France

ART 4 – Louvigny (14), France

PETALOUDA ART GALLERY - Naxos, Grèce

ZOOM

Du plus petit…

L’anglais Rogan Brown, représenté par la galerie BETTINA VON ARNIM, proposera des sculptures sur papier fascinantes. Végétaux, coraux, micro-organismes, autant d’éléments naturels dont il transpose l’architecture complexe. Découpées au scalpel ou au laser, ses créations en 3 dimensions interrogent notre relation avec le vivant, infiniment petit soit-il.

…au plus grand

La galerie bruxelloise DTTH proposera une installation inédite de l’artiste parisienne Léna Malevitis. Fascinée par les textures et les volumes, elle utilise la technique du tissage pour créer des pièces uniques inspirées par ses voyages, l’art et la nature. Cette installation mettra en scène des mannequins vêtus d’œuvres réalisées à partir d’un tissage de laine.