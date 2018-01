Après les incidents de Solre, le RFB a remercié son délégué

Hier, après avoir analysé les incidents déplorables d’après-match à Solre, la direction du RFB est arrivée à la conclusion que « le délégué de notre équipe première est le seul et unique responsable de l’agression physique à l’égard d’un supporter de la RAAL. Il reconnaît les faits et en assumera l’entière responsabilité même s’il estime avoir été l’objet de provocation et de manque de respect. Ceci ne justifie en rien son comportement tout à fait inapproprié, raison pour laquelle le club l’a officiellement démis de toutes fonctions au sein du RFB ».