Plus d’un Belge s’est énervé ce soir devant l’écran vide de son téléviseur. Peu après 20h00, une panne générale a frappé le réseau de Proximus TV, notamment en Flandre, à Bruxelles, à Marche-en-Famenne, à Liège, à Huy, à Namur et à Louvain-la-Neuve. À certains endroits comme à Engis, les coupures étaient intermittentes. À d’autres comme à Wanze, elles n’ont été effectives qu’à 22h00.

Dans un premier temps, le groupe télécoms n’a communiqué qu’en néerlandais via Twitter, suscitant les remarques acerbes des usagers francophones. Il fallait aller sur le profil Facebook de l’entreprise publique pour avoir une explication en français. Le site web de Proximus était lui inaccessible.

«Les services concernés ont été informés. Ils planchent actuellement sur le problème. À ce stade, il n’est pas possible d’avoir une idée de l’ampleur de la panne et si tout sera réglé bientôt», nous a indiqué le porte-parole de Proximus vers 21h00. Les causes du dérangement n’avaient pas encore été déterminées à ce moment-là. Par la suite, le porte-parole n’était plus joignable.

Problème avec les SMS

Par ailleurs, des usagers de Proximus ont rencontré également des difficultés lors de l’envoi de SMS, sans que les conversations téléphoniques en soient affectées.

À 22h00, l’explication tombait: l’un des data-centers de Proximus avait été victime d’une panne d’électricité. «Le problème a duré 1h30. Par la suite, la connexion a été rétablie chez nos clients au fur et à mesure. Maintenant, nous allons devoir déterminer ce qui s’est passé exactement pour que cela ne se reproduise plus. Le réseau est graduellement rétabli sur l’ensemble du pays depuis 21h15», a fait savoir un porte-parole du groupe Proximus, Jan Margot.