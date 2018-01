Accident avec délit de fuite à Schaerbeek: le conducteur placé sous mandat d'arrêt!

Belga

K.I., l’homme de 23 ans interpellé dimanche après un accident avec délit de fuite commis à Schaerbeek, a été placé sous mandat d’arrêt, indique mardi le parquet fédéral. Il était le conducteur du véhicule qui a provoqué l’accident. L’enquête est toujours en cours afin d’interpeller un deuxième suspect, ajoute le parquet. Un accident avec délit de fuite est survenu dimanche après-midi à Schaerbeek, à hauteur du carrefour de la rue des Pâquerettes et de la rue des Azalées. La fillette blessée de 5 ans et son père ont été hospitalisés mais les jours de l’enfant ne sont plus en danger.