Des trains en retard, ce n’est pas exceptionnel. Qu’ils le soient à cause d’une opération escargot menée par les conducteurs de trains, c’est plus interpellant ! C’est ce qui se passe en ce moment sur le réseau ferroviaire belge, au Sud du pays. En cause : la colère des conducteurs de la SNCB, démissionnaires, qui ont signé dans le privé et qui veulent réduire leur durée de préavis à prester.

Il faut le préciser : cette action n’est pas soutenue par les syndicats et dans les gares, les haut-parleurs se gardent bien sûr d’expliquer les raisons des retards. Cette « prise d’otage » semble se passer à l’insu de tous, sauf des conducteurs eux-mêmes qui communiquent via réseaux sociaux. « Un groupement de démissionnaires est en train de se créer et les actions choisies sont : des opérations escargot. Car c’est le seul moyen de toucher à cœur la SNCB et donc HR-Rail qui refuse de renégocier notre préavis. Que ce soit pour partir dans le privé ou dans une autre société de fret. Un an (de préavis à prester, NDLR), autant dire que nous sommes pris en otage (…) Nous voulons rallier aussi le côté flamand des conducteurs (…) », peut-on lire sur un groupe (fermé) de Facebook. Près de 70 conducteurs participeraient à l’action. Le train parti de Mons ce matin à 8 heures 39 est arrivé à Liège-Guillemins avec trente minutes de retard. Ce matin, trois trains ont déjà été impactés par cette action et les conducteurs ne s’arrêteraient pas là…