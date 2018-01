Encore quelques éclaircies cet après-midi mais le ciel va se couvrir

Le vent, modéré, virera du sud-est au sud, sous des maxima de 4 à 8 degrés. En soirée et durant la nuit, la nébulosité sera abondante et des périodes de pluie sont attendues depuis le sud. Les minima ne dépasseront pas 3 à 6 degrés.

Mercredi, le ciel restera chargé et des périodes de pluie et d’averses ne sont pas exclues. Un retour d’éclaircies restera possible depuis l’ouest du pays mais les averses devraient persister. Les maxima oscilleront entre 4 degrés sur les hauteurs ardennaises et 8 degrés ailleurs. Le vent, de secteur sud, sera principalement modéré.

La journée de jeudi débutera sous les nuages. Le temps devrait rester sec même si quelques gouttes pourraient toucher la moitié nord du territoire.

Le brouillard persistera vendredi, pouvant être localement givrant en Ardenne. Quelques éclaircies pourraient survenir en cours de journée.