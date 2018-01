Il se fait percuter par un train alors qu'il traverse la voie (vidéo)

Un jeune garçon de 18 ans n’a pas prêté attention à l’arrivée d’un train et a été percuté de plein fouet.

C’est un véritable miracle. Percuté par un train le 30 décembre dernier à Kemerovo en Russie, un jeune de 18 ans s’en est sorti avec une commotion cérébrale et plusieurs fractures aux jambes et aux côtes.

Le Russe se rendait chez l’un de ses amis lorsqu’il s’est engagé, en dehors de la zone, sur une voie ferrée. Il n’a donc pas vu les barrières fermées. Écouteurs dans les oreilles, celui-ci n’a pas non plus entendu le train arriver et a été percuté de plein fouet. Mais heureusement, le jeune homme en est sorti vivant, rappelant néanmoins une nouvelle fois, les dangers de traverser une voie ferrée en dehors des zones prévues à cet effet.