Un accident impliquant trois bus se produit à Ixelles: six blessés dans la collision! (photo)

Selon les premières informations officielles communiquées par la Stib, on dénombre six blessés au total dont deux voyageurs et quatre membres du personnel de la Stib (trois chauffeurs et un moniteur).

« Sur les quatre collaborateurs de la Stib emmenés à l’hôpital, trois sont blessés au niveau des vertèbres cervicales et le quatrième soufre d’une blessure au poignet », précise An Van Hamme, porte-parole de la société des transports publics bruxellois.

Les circonstances de l’accident restent pour l’heure encore floues. « Il y avait trois bus l’un derrière l’autre dont le dernier conduit par un chauffeur en formation accompagné d’un moniteur. C’était l’une des premières fois qu’il roulait sur le réseau avec des voyageurs. Il a percuté le bus devant lui. Et celui-ci a du coup heurté le premier bus », explique la porte-parole.

Au point de vue mobilité, la Stib signale que les arrêts Trêve et Luxembourg ne sont momentanément pas desservis. « Nous tentons d’évacuer la rue au plus vite mais ce n’est pas évident car il y a pas mal de dégâts. Et il faudra sans doute remorquer deux des trois bus. »