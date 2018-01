Alors que la neige tombe en masse sur certaines régions d’Europe (notamment la Savoir, en France), il n’y a plus rien du tout chez nous. Quand va-t-on revoir un manteau blanc sur notre contrée ? Luc Trullemans répond.

« La dépression centrée sur la péninsule ibérique au cours du week-end se comble en se décalant vers le golfe de Gênes en première partie de cette semaine », indique le météorologue sur sa page Facebook.

Dans le même temps, l'anticyclone s'établit de manière solide entre la Russie et la Scandinavie (en plus du traditionnel anticyclone des Açores vers son archipel), laissant aux basses pressions atlantiques le soin d'étendre leur influence uniquement jusqu'à la France

(Val d’Isère, ce matin - AFP)

Comme notre pays se trouve au carrefour de plusieurs influences, en marge d'un flux d'est sur le continent européen et d'un flux plus océanisé vers l'arc atlantique, les températures s'éloignent peu des normales de saison.

Le véritable changement de configuration devrait intervenir dès le 15 janvier avec la fin des hautes pressions scandinaves, permettant au rail dépressionnaire de s'étendre plus nettement vers l'Europe de l'Ouest.

On pourrait alors retrouver un temps pluvieux et venteux et peut-être parfois de la neige en Haute Ardenne (à confirmer!) »