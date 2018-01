Classement des footballeurs les plus chers du monde: huit pépites belges à 822.100.000 euros

Deux Diables rouges dans le Top 10 des pensionnaires du Big Five arborant la valeur marchande la plus élevée : voilà ce qui ressort de la nouvelle étude de l’observatoire CIES. Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku grimpent même en flèche dans un classement toujours dominé par Neymar, passé entre-temps du Barça au PSG.

Lors de chaque mercato, l’observatoire CIES publie un Top 100 des membres des cinq plus grands championnats présentant la plus haute valeur marchande. Neymar, malgré un transfert record à 222 millions d’euros entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain cet été, perd quelques plumes par rapport à la hiérarchie dressée il y a un an, à l’hiver 2017. Il tombe de 246,8 à 213 millions d’euros mais domine toujours la hiérarchie, suivi une nouvelle fois par le quintuple Ballon d’Or argentin du Barça Lionel Messi, qui a par contre réduit considérablement l’écart, en passant de 170,5 à 202,2 millions d’euros. Pendant ce temps-là, Cristiano Ronaldo, lauréat d’un cinquième Ballon d’Or mais en pleine crise de confiance cette saison, chute de la septième à la… 49 e place, de 126,5 à 80,4 millions d’euros de valeur marchande. Une donnée qui fait les choux gras des détracteurs de ce genre d’études et de statistiques, il faut bien le reconnaître.

2 Belges dans le Top 10

Côté belge, tout va bien dans le meilleur des mondes. Toujours au nombre de huit comme lors du précédent mercato hivernal, les Diables rouges totalisent une valeur globale largement à la hausse (822,1 millions d’euros contre 526,8 il y a un an). Dries Mertens (37 e avec 89,8M €) apparaît dans un Top 100 que quitte Michy Batshuayi. Les sept autres protégés de Roberto Martinez confortant leur place dans ce classement peuvent tous se targuer d’être en augmentation, les plus impressionnantes étant à mettre à l’actif de Romelu Lukaku (+93,9M€, jusqu’à 164,8M€) et Kevin De Bruyne (+91,1M€, jusqu’à 167,8M €). L’ancien Anderlechtois, passé d’Everton à Manchester United pour 85 millions d’euros, affiche 16 buts et 5 assists en 31 apparitions. L’ancien Genkois est encore plus indéboulonnable du côté de l’autre club de Manchester, City, avec 7 buts et 12 assists en 29 matches. Ils entrent tous les deux dans le Top 10, éjectant Luis Suarez et Cristiano Ronaldo, excusez du peu !

La Premier League au top

Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku permettent, par corollaire, à la Premier League de devenir le championnat le mieux représenté, avec cinq pensionnaires : les deux Diables rouges plus Harry Kane, Dele Alli (Tottenham) et Paul Pogba (Manchester United). La Liga, au top il y a un an, passe, elle, de cinq à deux représentants : Lionel Messi et Antoine Griezmann.