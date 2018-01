Rien ne va plus entre Melania et Donald Trump: le couple présidentiel fait chambre à part à la Maison-Blanche!

Donald Trump et Melania font chambre à part à la Maison-Blanche, écrit Michael Wolff dans son best-seller Fire And Fury. Cette situation est une première depuis les Kennedy.

Donald Trump n’aime pas la Maison-Blanche. Lors de son élection, il avait déjà plusieurs fois indiqué qu’il aurait préféré rester dans ses appartements de la Trump Tower à New York plutôt que de déménager à Washington.

Il ne s’y sent pas en sécurité, lui qui a peur des complots et d’être empoisonné. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il raffole du McDonald’s, car « personne ne sait qu’il va venir et où la nourriture est préparée en amont et en toute sécurité ».

Selon lui, la Maison Blanche est « un lieu compliqué et inquiétant », comme le rapporte Michael Wolff dans son livre Fire And Fury.

Et sa femme Melania n’aime pas trop l’endroit non plus. On se rappelle qu’elle ne s’y est d’ailleurs installée (avec son fils Barron) qu’en juin dernier, soit cinq mois après l’investiture de son mari, et que depuis elle traînerait son spleen.

Le couple, donc, ne s’y sent pas bien. Et pour ne rien arranger la chose, ils font chambre à part !

« Donald Trump s’est retiré dans sa chambre – pour la première fois depuis les Kennedy, le couple présidentiel fait chambre à part. Lors des premiers jours, il a commandé deux écrans de télévision supplémentaires à celui déjà existant dans la chambre, et un verrou sur la porte, obligeant à une brève altercation avec les services secrets, ces derniers insistant pour avoir accès en permanence à la chambre », écrit Michael Wolff.