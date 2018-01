Côte fracturée pour le coureur italien Matteo Trentin (Mitchelton)

Le coureur cycliste Matteo Trentin s’est cassé une côte en chutant à l’entraînement en France, a indiqué son équipe australienne Mitchelton-Scott mardi sur son site internet.

« J’ai glissé dans une descente et j’ai heurté un mur de pierres », racontre Trentin. « Dès que j’ai remarqué que j’étais plus ou moins OK, j’ai essayé de remonter sur mon vélo, mais après une minute, j’ai compris que quelque chose n’allait pas car je savais à peine respirer. Mon amie m’a donc amené à l’hôpital à Monaco ».

Trentin, 28 ans doit maintenant se reposer. L’ancien coureur de Quick Step a tenu à remercier Philippe Gilbert et Amaël Moinard, qui s’entraînaient avec lui, pour leur aide.

MEDICAL UPDATE: We confirm new recruit @MATTEOTRENTIN has suffered a fractured rib from a crash in training. Hear from him & our head doctor. Rest up Matteo! https://t.co/64a4t1XwUK