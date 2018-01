Si vous voyagez avec Ryanair, faites attention: les nouvelles règles pour les bagages entrent en application dès la semaine prochaine (infographie)

Ryanair change ses règles. Avec un peu de retard (la mesure était initialement prévue pour l’automne 2017), la politique concernant les bagages que les usagers peuvent emmener en cabine sera d’application dès ce 15 janvier. Avec elle, la compagnie aérienne supprime la possibilité d’emporter un gros bagage dans l’avion.

Concrètement, jusqu’à présent, vous pouviez prendre avec vous une petite valise (de moins de 15kg et respectant une dimension prédéfinie par la compagnie) et un autre bagage (sac à main, sac à dos, etc.). Un avantage totalement gratuit qui a donné lieu à certains abus. Raison pour laquelle Ryanair est revenu sur sa politique.

Exit les gros bagages. Désormais, ceux-ci seront automatiquement, et gratuitement, envoyés en soute. Seuls les sacs à main seront acceptés dans l’avion.

©G.P.

Une exception est néanmoins faite pour les passagers ayant opté pour l’embarquement… prioritaire. Autrement dit, les clients qui paient un supplément de 5 euros pourront toujours emporter avec eux, en cabine, deux bagages.

Ryanair, Europe’s No 1 airline, today (8 Jan), reminded customers of its new baggage policy, as part of its “Always Getting Better” programme. Ryanair has introduced new reduced checked bag fees. Read more here https://t.co/0Th1G51Naa pic.twitter.com/74ZuaoMV8Z