Laeticia Hallyday, son combat après la mort de Johnny: «Je veux être une maman digne» pour Jade et Joy

Depuis la mort de son mari Johnny Hallyday, Laeticia se concentre sur son rôle de mère. Elle ne s’est pas autorisée à montrer sa tristesse depuis la mort du rockeur, et quand elle s’est effondrée lors de l’enterrement à Saint-Barthélemy, ses filles n’étaient pas présentes. Car pour Jade et Joy, elle veut être « une maman digne ».

Alors que Laeticia et ses filles Jade et Joy vont bientôt quitter Saint-Barthélemy pour rejoindre leur domicile de Los Angeles, « Laeticia s’est promis de les protéger, de les aider à devenir des femmes le plus sereinement possible. C’est sa mission pour les années à venir » écrit Gala, selon une source proche de l’ex-mannequin de 42 ans. « Alors elle leur parle de tout, d’une voix douce. Elle les accompagne dans leur deuil, les épaulant, les entourant d’amour et de tendresse. »

« Je veux être une maman digne », a avoué Laeticia à ses proches, toujours selon Gala.

À leur retour à St-Barth, Jade et Joy avaient continué à être scolarisées sur l’île, mais avaient dû être retirées de l’école par leur mère à cause du comportement des autres enfants.

Les deux petites de 13 et 9 ans ont donc profité de quelques jours de congé, avec des membres de la famille, où elles ont un peu retrouvé le sourire, notamment à la plage.

Johnny Hallyday est décédé durant la nuit du 5 au 6 décembre. Un « hommage populaire » rassemblant près d’un million de personnes s’était tenu à Paris le samedi 9, avant que le rockeur ne soit enterré dans l’intimité à Saint-Barthélemy le lundi 11.