Un mentaliste prédit les numéros gagnants du Loto en direct sur TF1: la loterie bloque la combinaison!

Vendredi dernier, TF1 diffusait son émission « Diversion » consacrée à la magie. Au cours de l’émission, Viktor est intervenu pour prédire les numéros qui sortiraient lors du tirage Loto de ce lundi 8 janvier. Le mentaliste avait conseillé aux téléspectateurs de jouer le 23-34-20-4-5 et le 6 comme numéro complémentaire. Une généreuse prédiction qui offrait tout de même la possibilité d’empocher un pactole de 2 millions d’euros. Rien que ça !

Il n’aura pas fallu longtemps aux personnes ayant regardé l’émission pour valider leur grille avec les fameux numéros gagnants. À tel point que la Française des Jeux a purement et simplement bloqué la combinaison. « Un message indiquait que le seuil des enregistrements était dépassé invitant les joueurs à choisir d’autres numéros pour le tirage de ce lundi 8 janvier et pour ceux de mercredi 10 et samedi 13 » a expliqué un gérant de bar-tabac de Toulouse à La Dépêche.

En effet, le règlement de la Loterie française autorise, par tirage, 45 grilles similaires. « Lorsque 45 reçus sont validés avec les mêmes numéros, il n’est plus possible de jouer cette même combinaison. Le seuil autorisé est de 45 prises de jeu pour les mêmes grilles. Ce palier a été mis en place par la société depuis le 6 mars 2017 » explique la Française des Jeux.

Une règle qui aura donc permis aux 45 personnes les plus rapides de France d’empocher un beau pactole de 2 millions d’euros… ou pas ! Car, comme il fallait s’en douter, les chiffres annoncés par Viktor n’ont pas été tirés ce lundi. La combinaison gagnante du Loto français de ce 8 janvier était le 8-37-43-44-45 et le 2.