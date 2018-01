Après la mort de France Gall et de Johnny Hallyday, Nathalie Baye sort du silence en publiant une photo de famille bouleversante sur Instagram (photo)

L’ancienne compagne de Johnny Hallyday et mère de Laura Smet a posté une photo souvenir de vacances après la mort ce dimanche de France Gall, son amie de longue date, des suites d’un cancer du sein.

On retrouve sur ce cliché personnel plusieurs stars : en plus de Pierre Lescure, l’ancien patron de Canal Plus qu’elle a fréquenté après sa séparation avec Johnny, on retrouve le rockeur (mort le 6 décembre dernier des suites d’un cancer) et leur fille Laura, encore toute jeune, mais aussi Michel Berger (disparu en 1992) et France Gall, en compagnie de leurs enfants Pauline (décédée de mucoviscidose fin 1997) et Raphaël Hamburger.

Un double hommage pour deux amis disparus à quelques semaines d’intervalle, publié par l’actrice ce lundi et qui était accompagné de ces quelques mots : « Tendres années… Je tiens à vous remercier pour vos messages qui m’ont fait chaud au cœur. Heureuse année à vous tous. »

Un joli souvenir emprunt d’une réelle émotion.