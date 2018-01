L'horreur a un visage: ce père de famille est accusé de plus de 900 viols et agressions (photos)

Viktor, 37 ans, est accusé de plus de 900 viols et agressions sur des filles mineures, dont la plupart étaient sous sa responsabilité.

C’est en juin dernier que Viktor Lishavsky est finalement tombé. Du moins en partie. Ce jour-là, ce Russe de 37 ans est arrêté après que l’une de ses filles adoptives se soit plainte d’avoir été violée et agressée sexuellement. Elle dresse également, à ce moment-là, le portrait d’un homme complètement différent de ce que les gens pensaient.

Celui qui a la particularité d’avoir des dents en or aurait en effet abusé de cinq écolières dont il était le tuteur légal, les traitants comme son « harem personnel » et des « esclaves sexuelles », rapporte le Daily Mail. « Avec l’argent qu’il a reçu en tant que parent adoptif, il a loué un appartement où il avait des rapports sexuels avec les filles à peu près tous les jours. » Il a reçu 300 euros par mois pour s’occuper des cinq adolescents qu’il abusait…

Pourtant, les services russes avaient, à plusieurs reprises, rendu visite à Viktor et sa femme, Olga. Rien n’avait alors été signalé pour ce couple qui a également trois enfants ensemble.

Après des mois d’enquêtes, les autorités russes ont pu mettre en lumière les crimes de l’homme. Aujourd’hui, ce sont de 248 viols et 358 agressions sexuelles violentes sur des filles de 13 ans et moins qui lui sont reprochés. Mais pas que. 22 agressions contre des filles de 14 ans et moins, 11 autres viols ou agressions sexuelles brutales, dans lesquelles il a menacé de tuer ou de porter gravement atteinte à la santé de ses victimes, figurent également dans les charges contre Viktor.

Tout comme 151 autres accusations tournant autour d’actes sexuels et violences. Ce qui porte le total à 919 viols et agressions sur des filles mineures et impuissantes. S’il est reconnu coupable de tous ces crimes, Viktor Lishavsky deviendrait le pire pédophile de Russie.